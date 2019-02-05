На Гавайях планируют запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет
Законодательное собрание американского штата Гавайи рассмотрит законопроект, который предполагает поэтапный запрет продажи сигарет.
Как сообщает CNN, полностью закон должен вступить в
силу до 2024 года.
Федеральный закон в США запрещает продажу табака лицам моложе 18 лет, однако законодательство о курении на Гавайях - одно из самых строгих в стране. В 2016 они стали первым штатом, где возраст продажи сигарет повысили до 21 года. Новый законопроект предполагает, что каждый год эта планка будет повышаться на 10 лет: 30 лет в 2020 году, затем 40,50 и 60 лет, а в 2024 году - сразу до 100 лет.
Основная причина, почему запрет на продажу сигарет в штате предложено вводить поэтапно, - огромные потери, которые понесет бюджет. Ежегодно Гавайи получают от налога на продажу сигарет до $100 миллионов, поэтому властям необходимо время, чтобы найти способ компенсировать эти потери.
Ограничения не будет распространяться на сигары, электронные сигареты и жевательный табак.