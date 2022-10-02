Трагедия на футбольном матче: в Индонезии в давке на стадионе погибли 174 человека 2 октября, 10:03 В давке на стадионе в Индонезии погибли 174 человека (Фото:REUTERS TV)

В Индонезии на футбольном матче произошла давка на стадионе, вызванная массовыми беспорядками. Погибли 174 человека, еще 180 получили ранения.

В матче Лиги 1 между футбольными клубами Арема и Персебея болельщики проигравшей команды выбежали на поле, сообщает The Hindu.

Полиция применила слезоточивый газ, затем началась стрельба и давка.

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Министр по вопросам безопасности Индонезии Махфуд М.Д. сказал, что количество зрителей превысило вместимость стадиона. По его словам, было выдано 42 тысячи билетов на стадион, вмещающий 38 тысяч человек.

Как сообщает ВВС, президент Индонезии Джоко Видодо приказал остановить все матчи высшей лиги до завершения расследования.

Трагедия на стадионе в Индонезии стала одной из крупнейших в истории мирового футбола.

В 1964 году 320 человек погибли и более 1000 получили ранения во время давки на матче отборочного этапа Олимпийских игр между Перу и Аргентиной в Лиме.

В 1985 году на матче между Ливерпулем и Ювентусом 39 человек погибли и 600 получили ранения на стадионе Эйзель в Брюсселе, когда действия английских футбольных хулиганов вызвали давку и, как следствие, обвал стены стадиона.

15 апреля 1989 года в Великобритании на стадионе Хиллсборо в Шеффилде произошла давка, в результате которой погибли 97 болельщиков Ливерпуля, которые присутствовали на полуфинальном матче Кубка Англии против Ноттингем Форест.

