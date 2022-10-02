Трагедия на футбольном матче: в Индонезии в давке на стадионе погибли 174 человека

2 октября, 10:03
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В давке на стадионе в Индонезии погибли 174 человека (Фото:REUTERS TV)

В давке на стадионе в Индонезии погибли 174 человека (Фото:REUTERS TV)

В Индонезии на футбольном матче произошла давка на стадионе, вызванная массовыми беспорядками. Погибли 174 человека, еще 180 получили ранения.

В матче Лиги 1 между футбольными клубами Арема и Персебея болельщики проигравшей команды выбежали на поле, сообщает The Hindu.

Полиция применила слезоточивый газ, затем началась стрельба и давка.

Видео дня

https://twitter.com/DeCopaConocemos/status/1576357812397305856
https://twitter.com/mediansportcom/status/1576246571255332864

Министр по вопросам безопасности Индонезии Махфуд М.Д. сказал, что количество зрителей превысило вместимость стадиона. По его словам, было выдано 42 тысячи билетов на стадион, вмещающий 38 тысяч человек.

https://twitter.com/Pineapplecute_/status/1576279979301535744
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Как сообщает ВВС, президент Индонезии Джоко Видодо приказал остановить все матчи высшей лиги до завершения расследования.

Трагедия на стадионе в Индонезии стала одной из крупнейших в истории мирового футбола.

В 1964 году 320 человек погибли и более 1000 получили ранения во время давки на матче отборочного этапа Олимпийских игр между Перу и Аргентиной в Лиме.

В 1985 году на матче между Ливерпулем и Ювентусом 39 человек погибли и 600 получили ранения на стадионе Эйзель в Брюсселе, когда действия английских футбольных хулиганов вызвали давку и, как следствие, обвал стены стадиона.

15 апреля 1989 года в Великобритании на стадионе Хиллсборо в Шеффилде произошла давка, в результате которой погибли 97 болельщиков Ливерпуля, которые присутствовали на полуфинальном матче Кубка Англии против Ноттингем Форест.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Футбол Давка Индонезия Стадион

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