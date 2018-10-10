На Францию подали в суд за ядерные испытания в Полинезии

В Международный уголовный суд в Гааге подали иск против Франции из-за ядерных испытаний в Тихом океане, которые проводились в 1960-1996 годах.
Как сообщает AFP, соответствующую жалобу подал активист и бывший президент Французской Полинезии Оскар Темару.
По его словам, проводившиеся в регионе ядерные испытания были "прямым последствием колонизации".
"Мы не согласились с их проведением, как утверждает Франция. Эти испытания были навязаны под угрозой создания военного правительства", - заявил Темару.
В связи с этим он обвиняет Францию в "преступлениях против человечности".
Всего за указанный период французские власти провела 210 ядерных испытаний, 193 из которых - на атоллах во Французской Полинезии.
После этого многие местные жители обращались с жалобами на различные заболевания, в том числе онкологические.
В 2010 году Франция приняла закон о компенсациях людям, пострадавшим от последствий ядерных испытаний.
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