На Францию подали в суд за ядерные испытания в Полинезии

В Международный уголовный суд в Гааге подали иск против Франции из-за ядерных испытаний в Тихом океане, которые проводились в 1960-1996 годах.

Как сообщает AFP, соответствующую жалобу подал активист и бывший президент Французской Полинезии Оскар Темару.

По его словам, проводившиеся в регионе ядерные испытания были "прямым последствием колонизации".

"Мы не согласились с их проведением, как утверждает Франция. Эти испытания были навязаны под угрозой создания военного правительства", - заявил Темару.

В связи с этим он обвиняет Францию в "преступлениях против человечности".

Всего за указанный период французские власти провела 210 ядерных испытаний, 193 из которых - на атоллах во Французской Полинезии.

После этого многие местные жители обращались с жалобами на различные заболевания, в том числе онкологические.

В 2010 году Франция приняла закон о компенсациях людям, пострадавшим от последствий ядерных испытаний.