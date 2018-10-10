На Франкфуртской книжной ярмарке-2018 открыли национальный стенд Украины

На Франкфуртской книжной ярмарке-2018 состоялось торжественное открытие национального стенда Украины, передает корреспондент НВ.

Официальное начало работе украинского стенда дали члены украинской делегации, в частности, вице-премьер-министр Павел Розенко и заместитель министра культуры Юрий Рыбачук.

"Если в прошлом году лозунгом нашего стенда было "Пойми Украину", то в этом году мы придали нашему стенду более глубокое, внутреннее и где-то даже интимное ощущение. [...] И сегодня названием нашего стенда является именно "Ощути Украину", - отметил Розенко.

В свою очередь, замминистра культуры Юрий Рыбачук подчеркнул, что организаторы национального стенда хотели дать возможность ощутить Украину, в частности, как страну, которая влияет на повестку дня Европы, "которая читает и мыслит".

Национальный стенд Украины на Франкфуртской книжной ярмарке-2018. Изображение предоставлено Украинским институтом книги

Франкфуртская книжная ярмарка - крупнейшая международная книжная выставка - в 2018 году проходит уже в 70-й раз. Традиционно, кроме непосредственно книг, в ее павильонах будут представлены направления, так или иначе связанные с будущим издательского дела и развитием отрасли.

Большое внимание организаторы уделят искусственному интеллекту и цифровому будущему книг и культуры в целом. Помимо этого, два крупных направления - детская литература и Gourmet Gallery. В 2018 году на ярмарке также поднимут тему образования, в рамках которой будут проходить лекции, мастер-классы и обустроят VR-зону.

Украинский национальный стенд на этом мероприятии представляет наиболее успешные издательские решения и украинские книги, которые объединены в рамках культурной идеи проекта в этом году "Почувствуй Украину".

Материалы о Франкфуртской книжной ярмарке публикуются в рамках информационного партнерства с Украинским институтом книги