Телеканал во Франции назвал турне Зеленского по Европе «шапито». Посол требует извинений 17 мая, 12:16 На фоанцузском телеканале RTL неудачно пошутили о «цирке Зеленского» (Фото:Скриншот видео RTL France/Twitter)

Французский телеканал RTL в эфире неудачно пошутил о президенте Владимире Зеленском, назвав его турне по Европе «цирком». Украинская сторона требует извинений.

Посол Украины в Париже Вадим Омельченко опубликовал 16 мая в Twitter во фрагмент видео, где ведущая говорит, что накануне Зеленский был в Елисейском дворце «со своим шапито».

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Затем обыгрывают анонс турне Зеленского Европой и его встреч с лидерами как объявление циркового выступления, «чтобы помочь Украине». Омельченко назвал это «цинизмом и бестактностью, не свойственными французскому народу».

«Без эмпатии, без ответственности. Я требую извинений перед моим президентом и моим украинским народом, страдающим и борющимся за свою свободу, а также за вашу свободу и за возможность наслаждаться легкостью жизни», — подчеркнул дипломат.

13−15 мая Зеленский посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию. 14 мая он прибыл в Париж, где встретился с президентом Эмманюэлем Макроном. Франция пообещала передать Киеву в ближайшие недели десятки бронированных машин и легких танков типа AMX-10RC. Также Макрон анонсировал поставки ракет, дальность которых «позволит дать отпор при контрнаступлении».