Боятся «атаки дронов». На форуме в Санкт-Петербурге, на котором выступит диктатор Путин, будут глушить связь — СМИ 16 июня, 11:36 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

В пятницу, 16 июня, участники форума в Санкт-Петербурге не смогут воспользоваться мобильным интернетом в ходе пленарного заседания, на котором выступит российский диктатор Владимир Путин, пишет Медуза.

Журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на сотрудника одного из операторов связи, а также участника форума, узнавшего эту информацию от организаторов, заявила, что во время мероприятия «связь будут глушить во избежание возможных атак беспилотников».

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В пресс-службе Росконгресса, который занимается организацией форума, заявили, что перебои с мобильным интернетом возможны якобы из-за «технических работ».



Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю.

По данным российских СМИ, во дворце Кремля, купол которого вспыхнул из-за атаки дронов, находятся рабочие кабинеты российского диктатора Владимира Путина и его кремлевская квартира.

Путин вроде бы не пострадал. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не атаковала территорию России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.