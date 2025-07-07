На фоне напряженности с Азербайджаном в Баку направляется самолет главы МЧС РФ (Фото: Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

Самолет МЧС России Sukhoi Superjet с бортовым номером RA-89067, которым пользуется глава ведомства Александр Куренков, в ближайшее время приземлится в аэропорту Баку . Об этом свидетельствуют данные Flightradar, сообщают Важные истории.

Куренков — бывший сотрудник ФСБ и ФСО, с 2015 года был личным адъютантом российского диктатора Владимира Путина. В 2021 году перешел в Росгвардию, а в 2022 году возглавил МЧС, заменив погибшего министра Евгения Зиничева, который также был бывшим адъютантом Путина.

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, Александр Куренков планирует провести неформальные переговоры с азербайджанскими чиновниками, чтобы урегулировать конфликт, передать «послание» президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву от Путина и предложить обмен ранее задержанными людьми.

Ранее в ГУР Минобороны сообщили, что Россия наращивает военное присутствие в Армении на фоне напряжения в отношениях с Азербайджаном. В частности, Кремль активизировал доукомплектование своей военной базы в городе Гюмри, чтобы усилить давление на страны Южного Кавказа.

Конфликт между Россией и Азербайджаном — главное

27 июня в Екатеринбурге задержали более 50 представителей азербайджанской диаспоры. По сообщениям СМИ, во время задержаний применялось насилие со стороны силовиков: погибли выходцы из Азербайджана братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Еще несколько человек были госпитализированы.

Следственный комитет России заявил о прекращении деятельности «этнической преступной группы», которую подозревают в убийствах и покушениях, совершенных в период 2001—2011 годов.

Азербайджанские источники утверждают, что Сафаровых жестоко убили силовики при задержании. В Следственном комитете России заявили, что один из братьев умер от сердечного приступа, а причины смерти второго уточняются.

В тот же день МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волкова. В ведомстве подчеркнули, что Баку ожидает от Москвы всестороннего расследования инцидента и оперативного привлечения виновных к ответственности.

30 июня полиция Азербайджана провела обыск в офисе российского пропагандистского агентства Sputnik Азербайджан, в ходе которого были задержаны два предполагаемых агента ФСБ.

1 июля в Бакинском отделении информационного агентства Russia Today (Sputnik Азербайджан), задержали семь человек. В пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что ведомство начало расследование на основе полученной оперативной информации о том, что отделение Russia Today продолжает работать и получает незаконное финансирование, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года.

1 июля в российском Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского и его сына, которого впоследствии отпустили. Во время задержания силовики разбили окно автомобиля, вытащили Шихлинского силой и надели на него наручники.

В то же время в Воронеже силовики пришли домой к еще одному уроженцу Азербайджана — бизнесмену Юсифу Халилову, которого считают совладельцем крупнейшего в регионе Алексеевского рынка. Канал Shot утверждает, что он является «смотрящим» от азербайджанской диаспоры в области.