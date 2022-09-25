На Флориду надвигается опасный ураган Иан, объявлено чрезвычайное положение

25 сентября, 05:06
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Губернатор штата Рон Десантис уже объявил чрезвычайное положение во Флориде (Фото:12019/pixabay)

Губернатор штата Рон Десантис уже объявил чрезвычайное положение во Флориде (Фото:12019/pixabay)

К Флориде приближается потенциально опасный ураган Иан. Стихийное бедствие может рухнуть на регион в ближайшие дни.

Об этом пишет Голос Америки.

Губернатор штата Рон Десантис уже объявил чрезвычайное положение во Флориде и призвал всех жителей подготовиться к урагану Иан.

Он также обратился к администрации Джо Байдена с просьбой объявить федеральное чрезвычайное положение, что предоставит местным властям дополнительное финансирование и приведет в готовность Национальную гвардию США.

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Стихия может обрушиться на юг Флориды 26 или 27 сентября. По данным Национального центра по ураганам, сначала тропический шторм поразит Ямайку, Кубу и Каймановы острова.

Ожидается, что затем он усилится и у побережья Флориды перейдет в категорию урагана. Пока решение об эвакуации еще не принимали.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Ураган Стихийные бедствия Флорида

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