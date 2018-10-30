На Филиппины обрушился ураган Юту: эвакуированы более 10 тысяч жителей

На Филиппины обрушился мощный ураган Юту.

Как сообщает AP, были эвакуированы более десяти тысяч сельских жителей. Их переместили в северные провинции Филиппин.

Отмечается, что сила ветра на северо-востоке провинции Изабелла достигала 150 км/ч. Он срывал крыши с домов и валил деревья.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.