На Филиппинах тайфун вызвал обвал в шахте: минимум 30 горняков погибли

На севере Филиппин тайфун Мангхут вызвал обвал в шахте: погибли не менее 30 горняков, еще 13 пропали без вести.
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на командующего армии Филиппин.
Так, 43 горняка были заблокированы в тоннеле шахты в городе Итогон после того, как здесь пронесся тайфун Мангхут.
Продолжается поисково-спасательная операция.
В Агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Филиппин сообщили, что тайфун вызвал 81 оползень и 13 инцидентов, связанных с наводнениями.
Сейчас количество погибших от тайфуна в стране выросло до 59 человек. Жителям Гонконга и южного Китая уже объявили предупреждение, уровень тревоги - "красный".
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