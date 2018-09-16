16 сентября 2018, воскресенье

На Филиппинах тайфун вызвал обвал в шахте: минимум 30 горняков погибли

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Продолжается поисково-спасательная операция

Продолжается поисково-спасательная операция

На севере Филиппин тайфун Мангхут вызвал обвал в шахте: погибли не менее 30 горняков, еще 13 пропали без вести.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на командующего армии Филиппин.

Так, 43 горняка были заблокированы в тоннеле шахты в городе Итогон после того, как здесь пронесся тайфун Мангхут.

Продолжается поисково-спасательная операция.

В Агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Филиппин сообщили, что тайфун вызвал 81 оползень и 13 инцидентов, связанных с наводнениями.

Сейчас количество погибших от тайфуна в стране выросло до 59 человек. Жителям Гонконга и южного Китая уже объявили предупреждение, уровень тревоги - "красный".

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