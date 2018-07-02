02 июля 2018, понедельник

На Филиппинах снайпер застрелил мэра города Танаван - видео

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Убийство произошло во время исполнения гимна
Скриншот

Убийство произошло во время исполнения гимна

В филиппинском городе Танаван неизвестный киллер застрелил мэра города Антонио Халили.

Как сообщает CNN, это произошло во время исполнения гимна на торжественной церемонии поднятия флага у здания городской администрации.

При этом момент убийства мэра был снят на видео случайными очевидцами.

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После покушения Халили был госпитализирован, однако медикам не удалось спасти его жизнь  и в течение часа мэр скончался.

Его убийство связывают с войной против наркоторговцев, во время которой полицией были застрелены тысячи подозреваемых.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах мэр города с супругой погибли в перестрелке с полицией.

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