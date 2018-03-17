На Филиппинах самолет врезался в жилой дом. Погибли не менее 10 человек

Погиб экипаж самолета и пять членов семьи, проживавшие в доме

По меньшей мере, 10 человек погибли на Филиппинах при столкновении самолета с частным домом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Двухдвигательный самолет вылетел из филиппинского города Пларидел, провинция Булакан. Все пять человек на борту самолета, включая пилота и главного механика, погибли при столкновении .

Также погибли пять членов семьи, проживавшие в доме. Среди них трое детей и их мать, а также их бабушки. Одного человека спасательные службы ищут под завалами.

По факту крушения состоится проверка авиакомпании Lite Air Express, которой принадлежал разбившийся самолет.

Причина крушения на сегодняшний момент неизвестна.

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