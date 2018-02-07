На Филиппинах раздавили два десятка элитных автомобилей, ввезенных в страну контрабандой

Власти Филиппин показательно уничтожили два десятка элитных автомобилей, ввезенных в страну контрабандой.
Как сообщает ТСН, для этого использовали бульдозер, который проехался по машинам, превратив их в груду металлолома.
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При этом во время уничтожения контрабанды лично присутствовал одиозный президент Филиппин Родриго Дутерте, известный своими жесткими методами борьбы с преступностью.
Ранее сообщалось, что в Украине раскрыли крупную схему незаконного ввоза автомобилей на еврономерах за взятки.
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