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На Филиппинах при взрыве гранаты в мечети погибли два человека

Сегодня, 04:49
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В среду, 30 января, на филиппинском острове Минданао неизвестный бросил гранату в мечеть, в результате произошедшего погибли по меньшей мере два человека.

Как передает Rappler со ссылкой на данные полиции, инцидент произошел в городе Замбоанга.

Отмечается, что еще четыре человека получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницы.

Напомним, 27 января на юге Филиппин во время службы в католическом соборе в городе Джоло прогремели два взрыва.

В результате взрывов погибли 27 человек. Еще 77 человек получили ранения.

Теги:   Взрыв гранаты Филиппины

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