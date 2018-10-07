На фестивале во Франции бык убил женщину

Бык убил женщину во время бычьей гонки

Во время бычьей гонки на фестивале Aigues-Mortes в французском городе Эг-Морт бык посадил на рога женщину и откинул её на несколько метров в воздух.

Об этом сообщает BBC.

После сильного удара женщину эвакуировали вертолетом, но позже она умерла в больнице.

Согласно некоторым сообщениям, женщина была предупреждена другими наблюдателями об опасности нахождения прямо возле забора. Но она проигнорировала данное замечание.

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