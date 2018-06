На фестивале в Нидерландах автобус въехал в людей: есть погибший и пострадавшие

В Нидерландах в городе Ландграф в провинции Лимбург автобус въехал в людей, в результате чего погиб один человек, еще трое пострадали.

Как сообщили в пресс-службе полиции Нидерландов, водитель автобуса уехал с места происшествия, ведутся его поиски.

Rond 04.00 uur aanrijding tussen busje met vier personen op de Mensheggerweg in #Landgraaf. Er zijn drie personen zwaargewond en een persoon is hierbij overleden. Weg blijft voorlopig afgesloten in verband met technisch onderzoek politie. Het betrokken busje wordt nog gezocht.