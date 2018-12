На фабрике в Германии на дорогу вылилась тонна молочного шоколада

Как сообщает Westfalenpost, от контакта с холодной поверхностью тротуара молочный шоколад затвердел. Спасателям пришлось несколько часов отчищать дорогу от шоколада с помощью горячей воды.

Инцидент повлек за собой проблемы в движении рабочего транспорта.

По словам директора фабрики Маркуса Лаки, авария могла стать настоящей катастрофой, если бы произошла ближе к Рождеству.

@cnn - A street in Germany has been covered in liquid chocolate ???? following a leak from a factory. About a ton of chocolate ran on to the street and solidified on the chilly sidewalk after a storage tank overflowed at DreiMeister’s chocolate factory... pic.twitter.com/zlKlzuYqkF