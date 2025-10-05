На склонах Эвереста снежная буря заблокировала почти 1000 человек

Почти 1000 человек оказались заблокированными в кемпингах на восточных тибетских склонах горы Эверест из-за снежной бури.

Об этом сообщил канал BBC со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Отмечается, что на расчистку снега, блокирующего доступ к этой местности, расположенной на высоте более 4900 метров, отправили сотни местных жителей и спасательных команд. Некоторых из туристов уже спасли.

В статье отмечается, что сильный снегопад начался вечером 3 октября и усилился на восточных склонах горы Эверест в Тибете, популярных среди альпинистов и туристов.

В сообщениях китайских государственных СМИ утверждалось, что спасательная команда Blue Sky в Тибете получила вызов о помощи, после того, как палатки обвалились из-за сильного снегопада, а некоторые туристы получили переохлаждение.

По данным Reuters, туристическая компания округа Тингри приостановила продажу билетов и въезд в эту зону Эвереста с 4 октября.

В статье отмечается, что соседний Непал в то же время пострадал от сильных дождей, которые вызвали оползни и внезапные наводнения, смывшие мосты. В результате этих наводнений за последние два дня погибли по меньшей мере 47 человек.

Гора Эверест — самая большая вершина мира высотой более 8849 м. Хотя многие люди каждый год пытаются взойти на пик, подъем считается очень опасным.

