На Эвересте установили метеостанцию на высоте 8430 метров Вчера, 19:49 Цей матеріал також доступний українською Flickr / pim_dg Самая высокогорная метеостанция расположена на Эвересте Flickr / pim_dg

Международная научная экспедиция Национального географического общества и непальского Университета Трибхувана установила на Эвересте пять метеостанций.

Одна из этих метеостанций стала самой высокогорной на планете — она расположена на высоте 8430 метров.

Об этом сообщает National Geographic.

До этого самая высокогорная метеостанция также была расположена на Эвересте на высоте восьми тысяч метров.

Метеостанции будут фиксировать температуру, относительную влажность, давление, скорость и направление ветра. Все данные будут доступны исследователям, альпинистам и всем желающим в реальном времени.