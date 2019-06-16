Мирослав Маринович
Добавленная стоимость украинцев
Дариус Фору
Гнилое яблоко. Как один человек может разрушить успешную команду
Владислав Иноземцев
Используйте это
Ульяна Супрун
Красота, которая требует жертв. Когда можно носить высокие каблуки
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

На Эвересте установили метеостанцию на высоте 8430 метров

Вчера, 19:49
Цей матеріал також доступний українською
На Эвересте установили метеостанцию на высоте 8430 метров - фото

Flickr / pim_dg

Самая высокогорная метеостанция расположена на Эвересте

Международная научная экспедиция Национального географического общества и непальского Университета Трибхувана установила на Эвересте пять метеостанций.

Одна из этих метеостанций стала самой высокогорной на планете — она расположена на высоте 8430 метров.

Об этом сообщает National Geographic.

До этого самая высокогорная метеостанция также была расположена на Эвересте на высоте восьми тысяч метров.

Метеостанции будут фиксировать температуру, относительную влажность, давление, скорость и направление ветра. Все данные будут доступны исследователям, альпинистам и всем желающим в реальном времени.

Теги:   Метеорологи

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Страны

Сегодня, 00:21

img
В МИД Эстонии поддержали продление антироссийских санкций
Политика

Сегодня, 18:01

img
Зеленский и Коломойский будут играть «в классическую украинскую политическую игру поддавки» — продюсер 1+1
Политика

Сегодня, 01:09

img
В АП заявили, что не отказались от планов перенести администрацию

Выбор редакции

Food&Drink

Сегодня, 11:05

img
Гастрономической топ. Пять самых впечатляющих ресторанов по мнению Дмитрия Запорожца
Экономика

Сегодня, 09:45

img
После сериала на HBO. Кто заработает на росте туристического потока в Чернобыль
События

Сегодня, 09:06

img
От парада до прайда. Как изменилось отношение украинцев к ЛГБТ-сообществу за годы проведения Марша равенства

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться