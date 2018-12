На электростанции в Нью-Йорке прогремел взрыв

Спикер полиции Боб Макджи сообщил, что после взрыва возникло несколько пожаров, передает CNN.

В результате взрыва небо над Нью-Йорком окрасилось в голубой цвет.

"Свечение, которое можно наблюдать над городом появилось из-за взрыва трансформатора на электростанции Кон Эдисон в Квинс. Пожар находится под контролем", - заявили в полиции.

ADVISORY: The lights you have seen throughout the city appear to have been from a transformer explosion at a Con Ed facility in Queens. The fire is under control, will update as more info becomes available. Follow @fdny, @NYPD114pct and @conedison. pic.twitter.com/fdzQKs1wVV