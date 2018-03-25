На Дне Воли в Беларуси десятки человек погрузили в автозаки

В Минске беларуский ОМОН задержал около 30-50 человек, которые собрались устроить шествие на площади Якуба Коласа в честь Дня независимости Беларуси, сообщает Радио Свобода.

Сначала "для установления личности" задерживали людей с бело-красно-белыми стягами – такой флаг был государственным символом Беларуси до начала правления Александра Лукашенко. Затем начали грузить в автозаки и остальных. Задержанных увезли в Советское РУВД Минска.

Задержан также лидер Беларуского национального конгресса Николай Статкевич. Он находится в Ленинском РУВД Минска.

По данным правозащитной организации Вясна, всего задержано до 50 человек, в том числе около 10 наблюдателей самой Вясны, а также четверо журналистов Белсат.

25 марта в Беларуси проходит День воли – неофициальный праздник по поводу 100-летия независимости Беларуской народной республики, провозглашенной в 1918 году. В этом году впервые за время правления Лукашенко власти официально разрешили митинг и концерт в центре Минска. При этом накануне праздника милиция провела ряд превентивных задержаний оппозиции, а многих активистов задержала по дороге в Минск.