На День Воли в Беларуси задержали более 100 человек, часть из них в тюрьме

В воскресенье, 25 марта, на День Воли в Беларуси правоохранители задержали более 100 человек, на часть из них ожидает суд, сообщает Радио Свобода.

По данным правозащитной организации Весна, в Минске было задержано 62 человека, почти всех уже отпустили, хотя на некоторых составили протоколы. В регионах задержали 57 человек, большинство из них также сразу отпустили.

В то же время, в столице семеро участников празднования 100-летия БНР находятся в тюрьме, куда их до суда отвезли в автозаке.

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В Беларуси, 25 марта, отмечают неофициальный праздник День Воли, посвященный 100-летию независимости Белорусской народной республики, провозглашенной в 1918 году. В этом году впервые за время правления Александра Лукашенко власти официально разрешили митинг и концерт в центре Минска.

Накануне праздника милиция провела ряд превентивных задержаний оппозиции, а многих активистов задержала по дороге в Минск. Задержан также лидер Беларуского национального конгресса Николай Статкевич. Он находится в Ленинском РУВД Минска.