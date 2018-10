На демонстрации против Бретта Кавано задержали актрис Эми Шумер и Эмили Ратаковски

В Вашингтоне на акции протеста против утверждения кандидатуры Бретта Кавано на должность члена Верховного суда задержали двух известных актрис Эми Шумер и Эмили Ратаковски.

Об этом сообщает CNN.

Кроме того, было обнародовано видео, на котором слышно, как полицейский спросил у Эми Шумер, хочет ли она, чтобы ее задержали, и актриса отвечает "Да".

VIDEO: Amy Schumer is protesting at the Hart Senate office building. Cop asks “Do you want to be arrested?” Schumer: “Yes.” ???? pic.twitter.com/sL0DmykclQ

Эми Шумер подтвердила CNN, что ее задержали, а Эмили Ратаковски сообщила о своем задержании в Twitter.

Today I was arrested protesting the Supreme Court nomination of Brett Kavanaugh, a man who has been accused by multiple women of sexual assault. Men who hurt women can no longer be placed in positions of power. pic.twitter.com/nnwq1O4qk3