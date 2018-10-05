На демонстрации против Бретта Кавано задержали актрис Эми Шумер и Эмили Ратаковски

В Вашингтоне на акции протеста против утверждения кандидатуры Бретта Кавано на должность члена Верховного суда задержали двух известных актрис Эми Шумер и Эмили Ратаковски.

Об этом сообщает CNN.

Кроме того, было обнародовано видео, на котором слышно, как полицейский спросил у Эми Шумер, хочет ли она, чтобы ее задержали, и актриса отвечает "Да".

VIDEO: Amy Schumer is protesting at the Hart Senate office building.



Cop asks “Do you want to be arrested?”



Schumer: “Yes.” ???? pic.twitter.com/sL0DmykclQ — ????Mike Asaurus Wrex???????? (@BMXMiKEWREX) 4 октября 2018 г.

Эми Шумер подтвердила CNN, что ее задержали, а Эмили Ратаковски сообщила о своем задержании в Twitter.

Today I was arrested protesting the Supreme Court nomination of Brett Kavanaugh, a man who has been accused by multiple women of sexual assault. Men who hurt women can no longer be placed in positions of power. pic.twitter.com/nnwq1O4qk3 — Emily Ratajkowski (@emrata) 4 октября 2018 г.

Напомним, 4 октября в Вашингтоне прошла демонстрация против утверждения кандидатуры Бретта Кавано, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, на должность члена Верховного суда.

Несколько тысяч протестующих прошли к административному зданию Сената США. Полиция задержала более 300 демонстрантов.

В июле президент США Дональд Трамп выбрал своим кандидатом на замещение вакансии в Верховном суде Бретта Кавано.

Во время церемонии выдвижения Трамп заявил, что в стране "нет никого более квалифицированного на эту позицию, и никого более достойного". По мнению президента США, 53-летний Кавано обладает "безупречными личными качествами и непревзойденной квалификацией".

В сентябре, за день до голосования в Юридическом комитете Сената США о его назначении, The Washington Post опубликовала статью о профессоре психологии из Калифорнии Кристин Блейзи Форд, которая обвинила Кавано в попытке изнасилования на вечеринке в начале 1980-х годов. В том же месяце однокурсница Кавано, с которой он учился в Йеле, Дебора Рамирез обвинила Кавано в непристойной пьяной выходке примерно в те же годы.