Впервые в истории. На ПВК Вагнера и Пригожина подали в суд из-за преступлений в Украине

1 ноября, 22:10
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Евгений Пригожин (Фото:thebell.io)

Евгений Пригожин (Фото:thebell.io)

Британская юридическая фирма от имени украинцев, которые были вынуждены выехать из страны, подала в суд на ЧВК Вагнера. Об этом сообщает iNews во вторник, 1 ноября.

Юридическая компания McCue Jury and Partners считает, что активы ЧВК Вагнера могут быть использованы для репараций жертвам преступлений наемников.

Старший партнер фирмы Джейсон МакКью во время выступления в британском парламентском комитете по иностранным делам заявил, что «это первый случай в мире, когда на Вагнер и им подобных подали в суд их жертвы». По его словам, в Высоком суде Лондона будут представлены доказательства того, что ЧВК «участвовала в сговоре с использованием незаконных средств с целью развертывания терроризма для облегчения незаконного вторжения в Украину».

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Расследование парламентского комитета сосредоточено на роли ЧВК в ходе полномасштабной войны России против Украины, но в его рамках также будет изучено использование РФ боевиков на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке. Наемников обвиняют в зверствах и грубых нарушениях прав человека, в том числе массовых казнях, произвольных задержаниях, пытках во время допросов и насильственном перемещении гражданских.

McCue Jury and Partners запустила краудфандинговую страницу для пожертвований на финансирование судебных расходов и команды экспертов. На странице сказано, что иск является частью более масштабной кампании «юридического противостояния гражданского общества, которую ведет международная группа юристов, следователей и активистов». Иск поддерживает команда расследователей Bellingcat.

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https://twitter.com/Richard_AHolmes/status/1587466615687372802
https://twitter.com/hthjones/status/1587460585909899271

В фирме заявили, что хозяину ЧВК Вагнера Евгению Пригожину направили письмо, в котором он, «вагнеровцы» и российский диктатор Владимир Путин обвиняются в умышленном причинении страданий народу Украины и ведении незаконной войны с помощью терроризма.

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Ранее представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов говорил, что ЧВК Вагнера, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом как пушечное мясо.

Смертность в ЧВК Вагнер – 80% – Дмитрий Снегирев

https://www.youtube.com/embed/i3_JX546Jio
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания Наемники Высокий суд Лондона Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Украина-Великобритания Война России против Украины

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