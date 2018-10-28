Ногами пинают головы. На что похож экстремальный японский вид спорта ботаоши

В игре участвует 150 человек - по 75 с каждой стороны

В Японии существует необычный вид спорта, который называется ботаоши (в переводе "повали столб" - ред.). В игре участвуют две команды, больше сотни человек, чье столкновение выглядит хаотичным и опасным. Но сами японцы считают ботаоши прекрасной традицией, важной для их идентичности.

НВ публикует перевод материала CNN о ботаоши.

Как играют в ботаоши

Сотни тел сильно сталкиваются друг с другом, руки тянут за конечности, ногами пинают головы. Это хаотический насильственный штурм - и это происходит в спортивный день в школе.

Хотя это может показаться дракой, это ботаоши - традиционная организованная спортивная игра, в которую играют во всех школах в Японии.

Эту игру сравнивают с американской игрой Захват флага: две команды бросают вызов друг другу, пытаясь достичь столба, который защищают оппоненты. Но на этом сходство заканчивается. В каждой игре могут участвовать больше сотни игроков, меры предосторожности минимальны, напряженность высока, игры жестоки и, несомненно, опасны.

"Это регби, это НФЛ (Национальная футбольная лига США - ред.), это борьба, это сумо, это сумасшествие, это то, чем оно есть. Я никогда не видел ничего подобного", - говорит корреспондент CNN Кой Уайр, наблюдая за игрой в Токио.

Цель игры состоит в том, чтобы повалить столб ваших противников примерно за две минуты. В одной игре ботаоши может участвовать до 150 человек, по 75 с каждой стороны, и у каждого игрока своя собственная роль и позиция в игре.

Есть небольшая группа защитников, которая называется группой поддержки столба. Они обхватывают ногами основание столба, формируя основу человеческого щита.

Группа поддержки столба охватывает ногами его основание / Кадр видео CNN

Вторая, большая группа - барьер, образовывает толстый слой тел, поддерживающих основу.

Третья и четвертая группы - препятствие и предотвращение схватки образуют слой агрессивной защиты - им поручено активно отталкивать всех, кто нападает на их человеческую баррикаду.

Роль группы предотвращение схватки несколько более конкретна - им поручена защита от атакующих столб, то есть членов противоположной команды, которые взбираются на других игроков, чтобы попытаться прорваться через барьер.

Наконец, на вершине столба находится одинокий защитник, которого называют ниндзя, - это последний слой защиты. Этот игрок отбрасывает атакующих и использует вес своего тела, чтобы компенсировать попытки повалить столб.

Столбы могут быть от 10 до 16 футов в длину (примерно от 3 до 5 метров - ред.), и хотя официальные правила игры в "повали столб" могут несколько отличаться, обычно считается, что, если столб пригнули к земле под углом 30%, - это удачное нападение.

Традиция, которую любят

Истоки ботаоши остаются загадкой. Однако одним из наиболее распространенных предположений является то, что этот спорт появился в 1940-х как форма военной подготовки.

Хотя эта теория по-прежнему не подтверждена, игра сегодня действительно занимает видное место в военной академии страны и ежегодно проводится курсантами в Национальной академии обороны Японии в окружении сотен зрителей.

Еще больше распространена она в школах по всей стране - от начальных до старших. Традиция (а в некоторых случаях и тактика игры) передается из одного учебного года в следующий. Привезти домой титул победителя - это то, что ученики воспринимают очень серьезно.

"Это так важно. В ботаоши играли в моей школе ежегодно в течение 50-60 лет, и каждый старший студент предан этой игре, - говорит Ико Сан, игрок в ботаоши в школе Йохоку, - Это так важно для нас на школьных спортивных мероприятиях, потому что это часть нашей идентичности".

"Это был хаос, люди бегают везде, и мы не знаем, что происходит. Хотя мы были совершенно сдавлены в толпе, мы продолжали пытаться повалить столб. Я думаю, что это красота ботаоши", - говорит Ико Чикуса, еще один игрок в ботаоши в школе.

Вопрос безопасности

С более чем сотней тел, которые сталкиваются друг с другом, когда молодые игроки все еще находятся в подростковом возрасте, неизбежно возникают вопросы о безопасности.

Существуют некоторые правила. Обувь, например, запрещена - но только потому, что пинки ногами (включая удары по голове, если необходимо) являются обычными в игре.

В ботаоши играют босиком. Единственная защита - мягкие шлемы с набивкой / Кадр видео CNN

У игроков почти нет защиты, кроме мягкого шлема с набивкой и, иногда, наколенников. Но для некоторых опасения по поводу возможных травм затмеваются чувством гордости.

"Как учителю мне страшно, потому что я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Но как мужчина я чувствую по этому поводу удовольствие и гордость за них. Я был здесь около восьми лет, и я никогда не видел, чтобы ученик пострадал", - говорит сотрудник старшей школы Юкисан.

Перевод НВ