Полиция Испании обнаружила на борту самолета из сопровождения президента Бразилии три мешка кокаина Вчера, 15:30 657 Цей матеріал також доступний українською ubr На борту самолета обнаружили 39 кг кокаина ubr

Испанская полиция задержала в аэропорту Севильи офицера военно-воздушных сил Бразилии, прилетевшего туда на резервном самолете президента страны.

Как сообщает агентство Reuters, его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

По имеющимся данным, на борту самолета, который сопровождал лайнер бразильского президента Жаира Болсонара, направлявшийся в Японию на саммит G20, обнаружили три мешка с кокаином общим весом в 39 кг.

Задержанным является 38-летний сержант ВВС Бразилии Сильва Родригес.

Сам Болсонару написал у себя в Twitter, что его уже проинформировали об инциденте, и потребовал «немедленного расследования и сурового наказания» для задержанного военного.