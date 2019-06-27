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Полиция Испании обнаружила на борту самолета из сопровождения президента Бразилии три мешка кокаина

Вчера, 15:30
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На борту самолета обнаружили 39 кг кокаина

Испанская полиция задержала в аэропорту Севильи офицера военно-воздушных сил Бразилии, прилетевшего туда на резервном самолете президента страны.

Как сообщает агентство Reuters, его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

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По имеющимся данным, на борту самолета, который сопровождал лайнер бразильского президента Жаира Болсонара, направлявшийся в Японию на саммит G20, обнаружили три мешка с кокаином общим весом в 39 кг.

Задержанным является 38-летний сержант ВВС Бразилии Сильва Родригес.

Сам Болсонару написал у себя в Twitter, что его уже проинформировали об инциденте, и потребовал «немедленного расследования и сурового наказания» для задержанного военного.

Теги:   Жаир Болсонару Президент Наркотики Кокаин Испания Бразилия

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