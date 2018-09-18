На борту пропавшего в Сирии Ил-20 находилось 14 российских военных

Информационное агентство Интерфакс сообщает, что на борту российского самолета-разведчика Ил-20, который пропал в небе Сирии, находилось 14 военных.

"17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. На борту самолета находились 14 военнослужащих. Их судьба неизвестна", - сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве также подтвердили, что самолет пропал во время атаки израильских ВВС по военным объектам в Латакии и запуске ракет с корабля в Средиземном море.

Ранее сообщалось, что после атаки по сирийской провинции Латакия пропал самолет Ил-20.