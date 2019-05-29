На Бориса Джонсона подали в суд из-за его «лжи» о Brexit Сегодня, 15:44 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Andrew Yates Борис Джонсон ранее был мэром Лондона и работал в МИД Великобритании REUTERS/Andrew Yates

На бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона подали в суд за высказывания относительно Brexit.

По мнению истца, бизнесмена Маркуса Болла, бывший мэр Лондона соврал, когда заявил, что Великобритания отдает Евросоюзу 350 млн фунтов в неделю, передает Sky News.

Болл сумел собрать более 200 тыс. фунтов на судебный процесс с помощью онлайн-площадки краудфандинга.

«Поведение Бориса Джонсона было и безответственным, и нечестным. Это было, скажем так, преступлением», - заявил истец.

Он утверждает, что перед референдумом о Brexit Джонсон исказил сумму денег, которую Великобритания отправляет в ЕС, используя цифру в 350 млн фунтов.

Адвокат Джонсона назвал иск "политическим трюком". По его мнению, заявления основывались на «доступной» информации.

Напомним, что бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен бороться за пост лидера Консервативной партии.

Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД 9 июля 2018 года из-за нового плана премьер-министра Терезы Мэй по "мягкому" выходу из Европейского Союза.