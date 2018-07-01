На большей части территории Австралии запретили торговцам предлагать покупателям полиэтиленовые пакеты

Cупермаркет Вулворт в Сиднее. Штрафы для нарушителей могут достигать $4 тыс.

С 1 июля в штате Квинсленд и Западной Австралии, а также в двух крупных сетях супермаркетов - Coles и IGA - запретили использовать одноразовые пластиковые пакеты. Таким образом, почти все территории страны-континента отказались от одноразового пластика, за исключением Нового Южного Уэльса.

Об этом сообщает DW.

Правила запрещают розничным торговцам предлагать покупателям одноразовые пластиковые пакеты. Штрафы для нарушителей могут достигать 4 тысяч долларов США.

По данным экологических организаций, австралийцы выбрасывают более 7 тысяч пакетов в минуту. Только в Квинсленде в год используют около миллиарда пластиковых пакетов.

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Согласно данным программы по охране окружающей среды ООН, в Мировом океане ежегодно появляется более 8 миллионов тонн новых пластиковых отходов. В ООН выступают за полный запрет одноразового пластика до 2022 года.