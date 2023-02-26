Больше не сможет летать. На белорусском аэродроме Мачулищи подорвали российский самолет ДРЛО А-50 — телеграм-каналы 26 февраля, 16:01 Российский самолет ДРЛО А-50 (Фото:Wikipedia.org)

В воскресенье, 26 февраля, на белорусском военном аэродроме Мачулищи, расположенном в 12 километрах от Минска, произошли два взрыва, в результате которых повреждены российский военный самолет и снегоуборочная техника, сообщает белорусская оппозиционная инициатива BYPOL, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что в районе аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных и экипажей ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили.

Белорусское издание Motolko Help отмечает, что по информации местных жителей, два взрыва произошли утром между 08:00 и 09:30 и, вероятно, еще ночью.

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Мониторинговая группа Белоруски Гаюн сообщила, что, по предварительным данным, целью утренней атаки был самолет ДРЛО А-50 ПКС РФ, который мог получить некоторые повреждения.

Отмечается, что повреждение борта могло произойти путем сброса с высоты неустановленного предмета.

Позже белорусская оппозиционная инициатива BYPOL заявила, что в результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна.

Самолет получил серьезные повреждения и пока не сможет работать.

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 может применяться для сопровождения воздушных и надводных целей, а также управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

Российские оккупанты часто поднимают в воздушное пространство этот самолет, чтобы определить слабые места украинского ПВО.