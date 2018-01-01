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На базу ВМС Швеции ворвались двое неизвестных

Сегодня, 00:03
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Подземная база ВМС Швеции Муске

Фото: Johan Forssell

В воскресенье, 2 декабря, двое посторонних проникли на территорию подземной военной базы Муске, которая расположена на одноименном острове.

Посторонних людей обнаружили охранники. Для того, что нарушители сдались, потребовалось сделать несколько выстрелов в воздух, передает Aftonbladet.

Двое задержанных, которые оказались гражданами Бельги и Англии, заявили, что не знали о том, что база является действующей.

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Теги:   Военная база Швеция

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