Россия занимается вербовкой наемников на Балканах — Центр нацсопротивления 6 января, 18:13 Российские оккупанты в Омске (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Балканы стали основным регионом для вербовки наемников в армию РФ, сообщает Центр национального сопротивления.

В материале говорится, что одним из ответственных за поиск наемников является серб Деян Берич, проживающий в России. Сам он тоже бывший наемник и воевал против Украины в 2014 году.

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Еще одним известным наемником является другой серб Жика Радоич, который сейчас участвует в полномасштабном вторжении России в Украину на стороне врага.

В Центре напомнили, что паспорт гражданина другого государства не освобождает оккупантов от ответственности.

Ранее российское издание Важные новости сообщало, что с конца сентября министерство обороны РФ вербует заключенных для участия в полномасштабной войне против Украины.