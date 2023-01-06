Россия занимается вербовкой наемников на Балканах — Центр нацсопротивления

6 января, 18:13
Поделиться:
Российские оккупанты в Омске (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Российские оккупанты в Омске (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Балканы стали основным регионом для вербовки наемников в армию РФ, сообщает Центр национального сопротивления.

В материале говорится, что одним из ответственных за поиск наемников является серб Деян Берич, проживающий в России. Сам он тоже бывший наемник и воевал против Украины в 2014 году.

Видео дня

Еще одним известным наемником является другой серб Жика Радоич, который сейчас участвует в полномасштабном вторжении России в Украину на стороне врага.

Читайте также:
Заключенные, дураки, безработные. Остро нуждаясь в живой силе, Россия вербует в армию людей, не способных воевать — западная пресса

В Центре напомнили, что паспорт гражданина другого государства не освобождает оккупантов от ответственности.

Ранее российское издание Важные новости сообщало, что с конца сентября министерство обороны РФ вербует заключенных для участия в полномасштабной войне против Украины.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Российские наемники Вербовка Балканы Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X