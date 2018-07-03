03 июля 2018, вторник

На Бали началось новое извержение вулкана Агунг

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Повторное извержение продолжалось семь минут

Повторное извержение продолжалось семь минут

На индонезийском острове Бали началось повторное извержение вулкана Агунг.

Как сообщает Reuters, местные жители сообщили о громком взрыве и столбе пепла. Извержение продолжалось около семи минут, из кратера вытекала лава.

Вулканические камни разлетались на расстояние 2 км от кратера.

Представитель Центра вулканологии и ликвидации последствий геологических опасностей Индонезии заявил, что аэропорт не закрывали, полеты осуществлялись в штатном режиме.

Была также проведена добровольная эвакуация населения.

Напомним, извержение вулкана на Бали было зафиксировано 29 июня. Тогда власти приняли решение закрыть международный и два местных аэропорта.

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