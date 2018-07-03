На Бали началось новое извержение вулкана Агунг

На индонезийском острове Бали началось повторное извержение вулкана Агунг.
Как сообщает Reuters, местные жители сообщили о громком взрыве и столбе пепла. Извержение продолжалось около семи минут, из кратера вытекала лава.
Вулканические камни разлетались на расстояние 2 км от кратера.
Представитель Центра вулканологии и ликвидации последствий геологических опасностей Индонезии заявил, что аэропорт не закрывали, полеты осуществлялись в штатном режиме.
Была также проведена добровольная эвакуация населения.
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Напомним, извержение вулкана на Бали было зафиксировано 29 июня. Тогда власти приняли решение закрыть международный и два местных аэропорта.
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