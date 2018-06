На Бали началось извержение вулкана: закрыты аэропорты, проводится эвакуация

На индонезийском острове Бали началось извержение вулкана Агунг, в связи с чем закрыли международный и два местных аэропорты, а из зоны безопасности эвакуировали местное население.

Как сообщает DW, служба по чрезвычайным ситуациям заявила, что центральный аэропорт предварительно прекратит работу на 16 часов.

And another one... #RingofFire is really kicking up.

"Eruption of Bali's Mount Agung volcano sends column of ash and smoke 8,200 feet into the sky. Officials say nearly 450 flights to and from the island were canceled "as reported by @abcnews. #agung #volcano #bali #indonesia pic.twitter.com/bqR7DyNaIm