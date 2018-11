На аукционе в Лос-Анджелесе продали вещей Мэрилин Монро на $1 млн

В Лос-Анджелесе на аукционе Julien's Auctions продали за 250 тысяч долларов награду Золотой глобус, которая принадлежала Мэрилин Монро.

Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Это самая большая цена, которую заплатили за подобную награду за всю историю аукциона. Немаленькую сумму – 490 тыс. долларов также заплатили за автомобиль Монро Ford Thunderbird 1956 года выпуска.

SOLD for $490,000! This 1956 Ford Thunderbird is the only car owned by America’s greatest female icon - @MarilynMonroe - to ever be located, documented, and brought to auction. Sold in our Icons & Idols: Hollywood event live in Beverly Hills and online at https://t.co/TiME89uOXn! pic.twitter.com/eP7kEeZf4N