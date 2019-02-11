На аукционе в Нюрнберге не смогли продать ни одной картины Гитлера Сегодня, 05:31 14 Цей матеріал також доступний українською GambiaNews24/Twitter Картины Адольфа Гитлера GambiaNews24/Twitter

Во время аукциона в немецком Нюрнберге, который прошел 10 февраля, не смогли продать ни одной из акварелей, которые возможно были написаны Адольфом Гитлером.

Об этом передает DW.

Незадолго до аукциона прокуратура Германии конфисковала 63 картины, потому на торгах выставили только пять работ. Такое решение были принято в связи с подозрением о том, что автором картины не является Гитлер.

Цена на оставшиеся пять полотен варьировалась от 19 до 45 тысяч евро.



