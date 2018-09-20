20 сентября 2018, четверг

На американском авианосце моряк погиб от удара винтом самолета

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Моряк слишком близко подошел к винту самолета, когда его закрепляли на палубе (иллюстративное фото)

Моряк слишком близко подошел к винту самолета, когда его закрепляли на палубе (иллюстративное фото)

На палубе авианосца ВМС США George H.W. Bush моряк Джозеф Мин Наглак получил смертельное ранение от винта самолета Grumman E-2 Hawkeye, который приземлился на корабль.

Как сообщает Navy Times, моряк слишком близко подошел к винту самолета в тот момент, когда его пропеллер еще не успел остановиться. В этот время воздушное судно закрепляли на палубе корабля.

Известно, что Наглак успел прослужить на флоте около полутора лет. Он поступил на службу в августе 2017 года.

Напомним, 5 сентября в Сербии на теплоходе Гагры в результате несчастного случая погиб моряк из Измаила Одесской области.

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