На американской станции в Антарктиде погибли двое рабочих Сегодня, 09:01 216 Цей матеріал також доступний українською В Антарктиде на станции Мак-Мердо погибли двое рабочих (иллюстративное фото)

На американской антарктической станции Мак-Мердо погибли двое рабочих, которые занимались пожарной охраной объектов.

На сайте Национального научного фонда США сообщается, что рабочие проводили плановое обслуживание в здании, где находится генератор станции, питающий радиопередатчик. Они не вернулись вовремя и пилот, который ждал окончания работ, пошел выяснить, что произошло. Он обнаружил мужчин без сознания.

Врачи пытались реанимировать техников, но один из них умер на месте, а второй - в больнице Мак-Мердо.

Сообщается, что смерть наступила в результате несчастного случая. Личные данные погибших не разглашаются.

Станция Мак-Мердо — крупнейшее поселение, порт, транспортный узел и исследовательский центр в Антарктике. Она принадлежит Антарктической программе США, но обслуживает также станции и исследовательские программы других государств. Станция расположена рядом с ледником Росса, в 3500 км от Новой Зеландии. На ней постоянно живет около 1300 человек.

На станции изучается влияние климатических изменений на ледники и океаны, изменения в морских экосистемах, поведение антарктических животных. Также здесь проводятся исследования в области астрофизики.