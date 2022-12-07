Повторный «хлопок»? Российские пропагандисты сообщили о сирене на аэродроме в Энгельсе 7 декабря, 00:38 Аэродром Энгельс-2 в Саратовской области РФ до удара БПЛА, 4 декабря 2022 года (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Вечером во вторник, 6 декабря, на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области Российской Федерации прозвучала сирена.

Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.

"Сирена была на территории военной части. Гражданской инфраструктуре ничего не угрожает", - заявил первый заместитель председателя Энгельсского района Евгений Шпольский.

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Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске.