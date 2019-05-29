Мюллер пояснил, почему не предъявил обвинения Трампу
Специальный прокурор США Роберт Мюллер объяснил, почему он не может обвинить президента США Дональда Трампа в совершении преступления.
Во время своего первого выступления после обнародования
доклада по расследованию вмешательства России в американские выборы Мюллер сообщил,
что если бы его офис «был уверен в том, что президент явно не совершил преступления,
мы бы так и сказали», передает CNN.
По словам спецпрокурора, американскому
президенту не могут предъявить обвинения в совершении преступлений по
федеральному уголовному праву, пока он находится на своем посту: «Это
неконституционно".
«Поэтому предъявление обвинения президенту не было вариантом, котрый мы могли рассматривать», - сказал Мюллер.
Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер в
ходе почти двухгодичного расследования не
нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США
Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.
Министерство юстиции США опубликовало
отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта
Мюллера.
Генпрокурор США Уильям Барр пояснил, что в
отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также
части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или
репутации людей, не причастных к обвинениям.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси
обвинила Барра в даче ложных показаний Конгрессу во время отчета о
результатах расследования Мюллера.