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Мюллер пояснил, почему не предъявил обвинения Трампу

Сегодня, 18:47
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Мюллер пояснил, почему не предъявил обвинения Трампу - фото

REUTERS/Jim Bourg

Роберт Мюллер

Специальный прокурор США Роберт Мюллер объяснил, почему он не может обвинить президента США Дональда Трампа в совершении преступления.

Во время своего первого выступления после обнародования доклада по расследованию вмешательства России в американские выборы Мюллер сообщил, что если бы его офис «был уверен в том, что президент явно не совершил преступления, мы бы так и сказали», передает CNN.

По словам спецпрокурора, американскому президенту не могут предъявить обвинения в совершении преступлений по федеральному уголовному праву, пока он находится на своем посту: «Это неконституционно".

«Поэтому предъявление обвинения президенту не было вариантом, котрый мы могли рассматривать», - сказал Мюллер.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухгодичного расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Генпрокурор США Уильям Барр пояснил, что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или репутации людей, не причастных к обвинениям.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Барра в даче ложных показаний Конгрессу во время отчета о результатах расследования Мюллера.

Теги:   Дональд Трамп Роберт Мюллер США

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