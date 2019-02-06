Мюллер получит "закрытые" показания свидетелей по "российскому расследованию" Сегодня, 21:15 338 Цей матеріал також доступний українською EPA Роберт Мюллер EPA

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проголосовал за передачу спецпрокурору США Роберту Мюллеру стенограмм закрытых выступлений свидетелей по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

"Офис специального прокурора, Министерство юстиции и его сотрудники получат доступ к этим стенограммам в любых целях, которые будут способствовать правосудию", - заявил демократ, член Палаты представителей Адам Шифф, передает Reuters.

По его словам, комитет планирует обнародовать все стенограммы по "российскому расследованию" после того, как вся секретная информация будет отредактирована.

По данным The Hill, комитет передаст Мюллеру около 50 стенограмм выступлений свидетелей, в том числе старшего сына президента Дональда Трампа-младшего, экс-директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, старшего советника Трампа и зятя Джареда Кушнера, бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, бывшего советника предвыборной кампании Трампа Кори Левандовски.

Роберт Мюллер уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешит этого делать из-за политических последствий.

В рамках этого расследования суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.