«Путин недостаточно Путин». «Иностранный агент» в России Илья Пономарев — о бескровной смене власти и мятеже в РФ. Интервью НВ 24 октября, 17:35 Эксклюзив НВ Илья Пономарев (Фото:Александр Медведев / НВ)

Диктатор Владимир Путин точно потеряет Херсон, и это произойдет уже в скором времени, убежден депутат Госдумы 2007−2016 годов Илья Пономарев.

Как это повлияет на репутацию диктатора внутри России, каким может быть мятеж в Кремле и когда будет возможна бескровная смена власти в РФ, в интервью Радио НВ рассказал российский оппозиционный политик, которого 21 октября Министерство юстиции РФ внесло в списки «иностранных агентов».

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— Вас можно поздравить с новым статусом — в России вы теперь «иностранный агент»?

— (Смеется — ред.) Я уже был, как я понимаю, «иностранным агентом СМИ». Есть два разных статуса. Но быть просто «иноагентом» — это более престижно, чем СМИ.

— То есть это престижно для вас?

— Конечно, это награда, это уважение.

— Если серьезно, начну с последнего решения Верховной Рады: 8 октября ВР приняла постановление, в котором, во-первых, осудила геноцид чеченского народа, а во-вторых, признала Чеченскую республику Ичкерия оккупированной Россией. Скажите, пожалуйста, заметили ли это в Кремле? Может быть, вы знаете, как там на это отреагировали? И что это меняет? Говорила с Ахметом Закаевым, главой правительства Чеченской республики Ичкерии в экзиле. Спросила его: кто из российских либералов и оппозиционеров вас поздравил с этим решением? Он сказал: «Единственный — Илья Пономарев».

— Это правда, я Ахмета поддерживаю. И это решение Верховной Рады тоже поддерживаю, это заслужено.

Мы все знаем, как продолжалась борьба чеченского народа за свою независимость. И она продолжается. Но здесь есть вопрос — в чем? Ичкерия — это единственная республика в составе Российской Федерации, где есть признанный альтернативный лидер в экзиле. Там очень много разных чеченцев, которые его не признают, настроены оппозиционно имею в виду, которые настроены на независимость. И даже чеченцы, которые сейчас воюют здесь, в Украине, в составе ВСУ, не все признают Ахмеда. Как всегда: где оппозиция, там всегда есть определенные споры и разногласия.

Но нет сомнений, что чеченский народ хотел независимости, стремился к ней, поэтому это признание — это очень важно. Конечно, Кремль сейчас ничего об этом не говорит, делает вид, что он этого не заметил. Но, конечно, озабоченность там есть. Если это будет только первый шаг, и начнутся признания со стороны стран Восточной Европы, Балтии, это будет означать, что другие страны мира будут признаны территориальными изменениями внутри Российской Федерации. Поэтому чисто теоретически этот шаг может оказаться очень мощным и иметь огромное значение в будущем.

Но для этого нужно работать. Сейчас этот шаг сделала Верховная Рада. Офис президента еще не определился. А признание или непризнание определенных стран это прерогатива президента. Если такое решение будет принято украинскими властями, нужно уже ставить задачу Министерству иностранных дел, чтобы они помогали признавать Ичкерию в других странах, это будет очень важно.

— Мне показалось, что если говорить о других российских регионах, в частности о Кавказе, то там эта новость тоже как-то прошла незамеченной. Насколько это показательный и ценный пример для других народов и национальностей, населяющих Россию? Может это мы так вообразили и придумали, что они стремятся к независимости? Может все на самом деле не так ли?

— На самом деле не так. Я считаю, что подавляющее большинство российских регионов и республик сейчас не желает независимости. Есть некоторые национальные движения. Они есть и на Кавказе, и в Сибири, и в разных других регионах России. Но это не большинство населения.