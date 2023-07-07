В Сирии местные спецслужбы провели спецоперацию по переподчинению «вагнеровцев» Минобороны России — Reuters 7 июля, 23:17 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Военная разведка Сирии в ночь на 24 июня вместе с российским военными провела спецоперацию, в результате которой боевики ЧВК Вагнер были вынуждены переподписать контракты с Минобороны РФ, пишет Reuters со ссылкой на шесть источников.

По их данным, в ночь с 23 на 24 июня военная разведка Сирии отключила интернет и телефонную связь в районах, где находились боевики Вагнера.

Наемники не могли связаться ни друг с другом, ни с российскими силами ЧВК, ни с родственниками, сообщает агентство. К утру 24 июня сирийская военная разведка и российские военные тесно координировали операцию по взятию ЧВК под контроль российского Минобороны, рассказали агентству четыре источника в Сирии.

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Один из офицеров рассказал СМИ, что это произошло «в первые часы мятежа» главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

По словам трех источников, всем бойцам ЧВК в Сирии было предложено подписать новые контракты, по которым они подчиняются непосредственно Министерству обороны РФ. Также при переходе в подчинение Минобороны бойцам сократили зарплаты, отметили источники.

Агентство отмечает, что отказались подписать новые контракты всего несколько десятков человек, что удивило сирийские власти: они ожидали большего сопротивления. Этих бойцов вывезли из страны на российских самолетах Ил, рассказали собеседники Reuters.

Всего, по данным двух источников агентства, в Сирии находится от 250 до 450 сотрудников ЧВК Вагнер — примерно десятая часть российских сил в стране.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву. 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».