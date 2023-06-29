Стремительная фашизация. На смену России чекистов идет Россия уголовников — интервью с Портниковым о «путче Пригожина» 29 июня, 11:40 NV Премиум Вагнеровцы в грузовике после провала мятежа, Ростов-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко/Файл-фото)

Благосклонное отношение простых россиян к участникам мятежа ЧВК Вагнера свидетельствует, что вскоре можно ожидать появления гораздо более опасной и агрессивной России по сравнению с той, которая существует сейчас, сказал в эфире Radio NV политический обозреватель Виталий Портников. При этом он не исключает, что Владимир Путин будет лицом, которое возглавит модернизированный фашистский режим.



— Говоря о том, что мы видели 23–24 июня, так называемый мятеж Пригожина или «марш справедливости», как он его называл, многие констатируют, что замах был на рубль, удар на копейку. Кто-то говорит, что нет, знаете, мы еще увидим последствия этого так называемого мятежа. Как считаете вы: действительно ли нам стоит ожидать какого-то результата, но он сейчас отсрочен?

Видео дня

— В любом случае выводы из этой истории всеми будут сделаны. По большому счету самый главный вывод, который должно сделать российское руководство, российское государство, связан с тем, что создание любых вооруженных военных образований за пределами государства угрожает стабильности даже такого диктаторского режима, как режим Путина. Очевидно, Путин искренне был уверен, что он может создать альтернативу российским вооруженным силам. Однако, как это всегда бывает в диктатурах, по крайней мере в диктатурах такого типа, которую мы наблюдаем в Российской Федерации, сам пришел к выводу, что автономная военная сила угрожает стабильности в его государстве. То, что Путин еще накануне путча Пригожина поддержал решение министерства обороны о том, что все военные формирования должны перейти на контракты с минобороны, лишний раз говорит в пользу такой версии. С другой стороны, именно это решение могло стать не причиной, а следствием того, что в высшем политическом и военном руководстве России начали осознавать, что надо избавиться от Евгения Пригожина и его чрезмерной силовой автономии.

— Кажется, сейчас они все-таки не избавились от него. Обычно такие мятежи во времена диктатуры должны завершиться либо сносом этой диктатуры, либо уничтожением мятежников. Все это еще и публично происходит, массовые казни и так далее. Как вы думаете, действительно ли можно утверждать, что после 24 июня определенным образом сместились полюса притяжения в России? Вы же, наверное, видели такую якобы аналитику, мол, все увидели, что король голый?