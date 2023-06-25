«В выигрыше пока только Лукашенко». Как мятеж Пригожина показал, что российские власти сдадут все, что угодно — объясняет обозреватель 25 июня, 12:08 NV Премиум Танки ЧВК Вагнер покидают Ростов-на-Дону после мятежа, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские власти и силовики в регионах снова продемонстрировали, что никто из них даже не планировал защищать Российскую Федерацию, а сама система вообще не функционирует, пояснил Radio NV Денис Попович, военный обозреватель.

Вечером в субботу, 24 июня, Евгений Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнер ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что такая договоренность была достигнута во время посреднических переговоров Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным. Взамен будут закрыты уголовные дела, возбужденные против Пригожина, а сам он отправится в Беларусь.

Песков также заявил, что вагнеровцы, которые не участвовали в мятеже, смогут подписать контракты с Минобороны РФ, а остальные «не будут преследоваться». Дальнейшую судьбу главы Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, отставки которых добивался Пригожин, в Кремле не уточнили, сами они не делали никаких заявлений с начала мятежа. Фактически так завершился мятеж, который начал главарь боевиков ЧВК Вагнер.

«Гуманность» Пригожина

Ну, видимо, не посчитал, забыл немножко, что эти люди, которых сбивали в вертолете, это тоже люди, это тоже кровь, которая была пролита во время этого «Марша справедливости», как он его назвал. Ну, и как-то так, знаете, о какой гуманности слышать от человека, который там бросал на мясо под Бахмутом тысячи людей, тоже, знаете, как-то так.