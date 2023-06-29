Массовые чистки в РФ. Аналитики предполагают, куда исчезли Суровикин и Герасимов после бунта ЧВК Вагнера — Reuters 29 июня, 11:12 Аналитики предполагают, куда исчезли Суровикин и Герасимов после бунта ЧВК Вагнера (Фото:Коллаж НВ)

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин исчезли из поля зрения общественности после неудачного мятежа боевиков ЧВК Вагнера, направленного на свержение высшего военного руководства РФ, сообщает Reuters.

Сообщается, что Герасимов не появлялся ни на публике, ни на государственном телевидении после мятежа ЧВК Вагнера. Его также не упоминали в пресс-релизах Минобороны с 9 июня.

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Герасимов отсутствовал и во время благодарности российского диктатора Владимира Путина 27 июня армии РФ «за предотвращение гражданской войны».

По словам некоторых западных военных аналитиков, именно Герасимов является командующим российской войны в Украине и владельцем одного из трех «ядерных портфелей» РФ.

Также отсутствует заместитель командующего российских войск в Украине Сергей Суровикин, об аресте которого ранее сообщили Moscow Times и военный блогер. Другие российские корреспонденты заявляли, что его и других старших офицеров допрашивали относительно их возможного участия в мятеже.

Последний раз Суровикина, заместителя Герасимова, видели в субботу, когда он снялся на видео с призывом к Пригожину прекратить мятеж. Он выглядел истощенным, и было непонятно, говорил ли он под давлением.

В среду вечером появились неподтвержденные сообщения российских СМИ и блогеров о том, что Суровикин после ареста находится в московском следственном изоляторе Лефортово.

Алексей Венедиктов, журналист с «хорошими связями» без ссылки на собственные источники, сказал, что Суровикин не выходил на связь даже со своей семьей с субботы, «замолчали» также и его охранники.

Российские военные корреспонденты говорили о Суровикине как о потенциальном будущем министре обороны РФ.

Сообщается, что Reuters не смог определить, арестован ли Суровикин.

Российский Telegram-канал Рыбарь, которым руководит бывший пресс-офицер Минобороны России, заявил, что «продолжается чистка» и добавил, что власти пытаются отсеять военнослужащих, которые, как считают, проявили «недостаточную решительность» в подавлении мятежа Пригожина.

«Вооруженное восстание частной военной компании Вагнера стал поводом для массовой чистки в рядах ВС РФ», — сказал Рыбарь.



Сообщается, что такой шаг, если он будет подтвержден, может изменить ведение Россией войны против Украины и вызвать волнения в то время, когда Москва пытается остановить украинское контрнаступление.

Это также могло бы закрепить или повысить позиции других высокопоставленных военных и сил безопасности, которые считаются лояльными.

Официальных комментариев со стороны Минобороны относительно происходящего не было.

Некоторые российские и западные военные и политические аналитики считают, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, которого Пригожин хотел устранить, теперь может «безопаснее» закрепиться на своем посту.

«Я думаю, что он (Пригожин) на самом деле ожидал, что что-то будет сделано в отношении Шойгу и Герасимова, что Путин вынесет решение в его пользу», — написал в Twitter Майкл Кофман, российский военный специалист из аналитического центра Фонда Карнеги.

«Зато его восстание могло обеспечить их дальнейшее пребывание в должности, несмотря на то, что они были общепризнанными некомпетентными и вызвали широкую ненависть в Вооруженных силах Российской Федерации», — добавил он.

Ранее агентство The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к минобороны страны-агрессора, сообщало, что российского генерала Сергея Суровикина арестовали.

24 июня боевики Вагнера в ходе мятежа взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».

27 июня белорусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.