«Пригожин предал своих людей». Интервью NV с Ильей Пономаревым о том, почему мятеж ЧВК Вагнер был заблаговременно известен Кремлю 25 июня, 18:15 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин во время своего обращения по поводу мятежа Пригожина, 24 июня 2023 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы РФ, в интервью Radio NV рассказал версию того, как мятеж Евгения Пригожина был частью плана, известного заблаговременно Кремлю и который был направлен на выявление нелояльных частей элиты.

— У нас главная тема дня будет звучать так: что это было? Я, безусловно, говорю о вчерашнем рейде Пригожина и его наемников от Ростова-на-Дону до Москвы. <...> Возможно, вы здесь расставите все точки над «і» и объясните, а что это вообще было?

Видео дня

— Наши слушатели и зрители очень хорошо знают, что я вообще не являюсь сторонником различных конспирологических теорий, но в этом случае, я считаю, что с самого начала это такой план и был. С самого начала была договоренность с Путиным, и это все вообще было создано для того, чтобы дать ему возможность консолидировать российские элиты и послать сигнал Западу, что Путин остается, как меньшее зло. Лучше поддерживать Путина, потому что если не Путин, там будет какой-то вообще такой подонок и поганец, что никто не будет доволен, что никто не хочет, чтобы эта красная кнопка попала в руки таких, как Пригожин.