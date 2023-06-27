«Была уничтожена основная скрепа РФ». Интервью NV с Бутусовым об однодневном мятеже Пригожина и его последствиях для войны 27 июня, 11:36 NV Премиум Боевики ЧВК Вагнер покидают Ростов-на-Дону после мятежа, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Никакой самостоятельной ценности ЧВК Вагнер собой не представляет, поэтому не стоит преувеличивать военную роль вагнеровцев в российско-украинской войне, а сама попытка мятежа Пригожина подорвала лишь основные устои государственности РФ, рассказал Radio NV Юрий Бутусов, главный редактор Цензор.НЕТ.

— Хочу сначала, конечно, поговорить с вами об этом недобунте Пригожина, о тех событиях. Кажется, мы никогда не видели верхушку России такой испуганной. Каково ваше впечатление, а что произошло?

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— Это были политические разборки между феодальными кланами в окружении Путина, которые осуществлялись военными методами, военным путем. В основе интриги было то, что Пригожин начал конкурировать за ресурсы Министерства обороны, за человеческие ресурсы, вооружение с министром обороны Шойгу. Некоторое время пользовался поддержкой самого Путина, но Шойгу и начальник Генштаба Герасимов все же смогли переломить эту ситуацию и добились отвода ЧВК Вагнер с фронта.

Добились требования, чтобы они все заключали контракты с Минобороны, таким образом это полностью лишает Пригожина самостоятельного силового ресурса, который был ему нужен для борьбы за власть, полномочия и ресурсы в России. Таким образом, когда Пригожин увидел, что он в этой аппаратной борьбе все же проиграл и не сможет продолжать содержать свою частную армию, самостоятельно вести боевые действия, собирать ресурсы в России, бюджетные, конечно, поскольку Вагнер тоже финансировался из бюджетных ресурсов Российской Федерации.