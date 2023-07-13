Байден дал Пригожину совет после неудачного мятежа 13 июля, 20:53 Президент США Джо Байден предположил, что владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина могут ликвидировать спецслужбы РФ с помощью яда (Фото:Белый дом/Youtube)

Президент США Джо Байден порекомендовал владельцу ЧВК Вагнера Евгению Пригожину тщательнее проверять собственный рацион, потому что это угрожает его жизни.

Об этом он сказал в четверг, 13 июля, во время поездки в Финляндию на совместной пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистьо, сообщает Bloomberg.

Когда лидера США спросили, может ли попытка мятежа в России побудить российского диктатора Владимира Путина к новым радикальным мерам против заговорщиков, то политик ответил:

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«На его месте (на месте Пригожина — ред) я был бы осторожным с тем, что им. Я бы следил за своим меню».

Однако Байден потом добавил, что если без шуток, то не имеет представления, какой будет судьба владельца ЧВК Вагнера.

«Если без шуток, кто знает. Я не знаю, я не думаю, что кто-то из нас знает наверняка, какое будущее ждет Пригожина в России», — резюмировал президент США.

Бунт Евгения Пригожина — что известно

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

27 июня диктатор Александр Лукашенко заявил, что Пригожин уже находится в Беларуси.

7 июля журналист FT Стивен Бернард опубликовал карту маршрутов самолета главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина после его провального мятежа.



Во вторник, 11 июля, мониторинговый проект Беларускі Гаюн сообщил, что личный самолет Пригожина приземлился уже в третий раз в Минске со времени неудачного бунта.



11 июля пропагандистское информагентство Белта со ссылкой на Минобороны Беларуси сообщило, что боевики ЧВК Вагнера, которые прибыли в Беларусь, будут обучать белорусов вести бои.

В четверг, 12 июля, российское издание Проект со ссылкой на два источника в окружении Евгения Пригожина заявило, что тяжелое онкологическое заболевание владельца ЧВК Вагнера мого заставить его начать бунт.

