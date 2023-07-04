Путин готов «осыпать деньгами» силовиков, чтобы купить их лояльность после мятежа Пригожина — NYT 4 июля, 18:01 Диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин после мятежа боевиков ЧВК Вагнер пытается подкупать силовиков, чтобы получить их лояльность.

Об этом сообщает The New York Times.

«После непродолжительного восстания в прошлом месяце, возглавляемого Евгением Пригожиным, лидером частной группы наемников Вагнера, которая сражалась на стороне России в Украине, Путин, похоже, снова пытается защитить свою систему от переворотов. Он вознаграждает лояльность правящей элиты и осыпает своих самых важных сторонников — людей с оружием — деньгами», — говорится в материале.

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NYT отмечает, что диктатор до сих пор избегал крупномасштабных чисток, которые другие авторитарные лидеры проводили в ответ на попытки государственного переворота или восстания, возможно, чтобы избежать дальнейшей дестабилизации своего режима.

Аналитики отмечают, что, по их мнению, Путин столкнется с новыми угрозами, и в долгосрочной перспективе мятеж боевиков Пригожин — это дестабилизирующая ситуация.

«После мятежа действия Путина высветили его холодные расчеты, направленные на сохранение собственной безопасности и сохранение власти. Чтобы остановить восстание 24 июня, Путин пошел на компромисс, позволив Пригожину и его бойцам безопасно укрыться в Беларуси даже после того, как они сбили несколько российских самолетов, захватили город с населением в миллион человек и прошли маршем на Москву», — сообщает NYT.

Издание отмечает, что после мятежа Путин похвалил своих силовиков, отметив «решимость и мужество» военнослужащих. Чтобы показать свою любовь к людям во время кризиса, Путин, похоже, впервые публично нарушил свои собственные меры предосторожности в связи с Covid-19: он рискнул встретиться с людьми на юге России, пожать руки и даже поцеловать женщину в лоб.

Также NYT отмечает, что не было подтвержденных арестов людей, которые могли быть причастны к мятежу, или людей, близких к Пригожину. Это резко контрастирует с последствиями попытки государственного переворота в Турции в 2016 году, после которого были арестованы более 40 тысяч человек.

В то время как в некоторых сообщениях, в том числе предварительных от американских официальных лиц, говорилось, что близкий к Пригожину генерал Сергей Суровикин мог быть задержан или арестован, аналитики отмечали, что, если генерала задержат для допроса, его скоро отпустят.

Арест генералов «внесет беспорядок в армию», — сказал знакомый с Путиным человек на условиях анонимности в комментарии NYT.

Издание отмечает, что Путин повышает зарплаты солдатам и сотрудникам правоохранительных органов. Диктатор также пообещал еще больше оружия одному из своих самых лояльных начальников службы безопасности, сообщает издание. Глава Национальной гвардии Виктор Золотов, бывший телохранитель Путина, на прошлой неделе хвастался, что президент пообещал вооружить свои войска танками и артиллерией.

Также диктатор выразил доверие министру обороны Сергею Шойгу, отставки которого Пригожин давно требовал из-за проблем на поле боя, но который работает с Путиным с тех пор, как диктатор впервые вступил возглавил Россию в 1999 году.

В то же время предоставление военным и службам безопасности еще больше денег и полномочий несет в себе определенные риски. Эксперты в комментарии изданию говорили, что другие группировки могут «поддаться соблазну» и поднять другой мятеж, последовав примеру Пригожина.

Также, по их мнению, поиск лояльных Путиным может повлиять на эффективность России на поле боя: «Если принцип лояльности будет более важным, чем эффективность, то не будет тех рисков, которые были связаны с мятежом. Но не будет и надежды на более эффективное функционирование системы».

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.